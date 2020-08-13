革命實踐研究院的學員在台上手持標語，高呼「要清廉、反貪腐」等口號。（張鎧乙攝）

國民黨今天召開「拒絕貪腐才是高雄的光榮」記者會。（趙婉淳攝）

記者會上，國民黨秀出陳其邁毒語錄。（國民黨提供）

國民黨直指，陳其邁的親友、競選團隊涉及弊案官司與司法案件。（國民黨提供）

高雄市長補選在即，國民黨今天召開「拒絕貪腐才是高雄的光榮」記者會，直指民進黨候選人陳其邁被貪腐利益包圍，至今仍不敢簽署反貪腐切結書，難道是心虛或深知民進黨貪腐過程，因而不敢向高雄市民保證？呼籲高雄市民睜大眼睛，千萬不要讓貪腐集團回到高雄市政府。

國民黨表示，陳菊主政下的高雄市府團隊，頻頻爆出貪贓枉法情事，包括遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查總數達58件，其市府團隊貪瀆和偽造文書總共105件、公務人員遭起訴共194位，「綠色執政，已是貪腐保證」。

李眉蓁競選總部發言人鄭照新質疑，陳其邁頻頻閃躲不願簽署反貪腐切結書，連向市民承諾執政清廉都做不到，有何資格擔任高雄市長，呼籲高雄市民用選票向貪腐說不。青年部副主任詹為元說，反貪腐是政治人物最基本的道德底線，如今不敢簽署切結書，是否意味未來當選後，很有機會會貪腐？

鄭照新指出，陳其邁不僅承襲前朝貪腐包袱，其身邊也圍繞著涉貪、涉弊勢力，其父陳哲男、其兄陳其堯涉入司法黃牛案、高捷引進泰勞弊案，親如兄弟的綠委蘇震清也涉賄被押。

鄭照新說，而陳其邁競選團隊充斥涉及弊案官司及司法事件的幹部，包括總指揮、執行總幹事、副主任委員等，因此強烈質疑，當周遭圍繞弊案纏身的親人、友人、同僚時，如何讓高雄市民能相信，高雄未來不會再度籠罩在弊端叢生的陰影之下？

鄭照新也質問，交通部長林佳龍被爆出借貸給前時力黨主席徐永明300萬疑雲，被檢方懷疑與地方新聞台設立和NCC審查有對價關係，時任行政院副院長的陳其邁，是否知情甚至介入，要求陳其邁出面說明。

文傳會副主委黃子哲秀出「陳其邁毒語錄」，批評陳其邁過往言行舉止好鬥刻薄，在立法院質詢飆罵政府官員「混蛋部長！笨蛋部長！」、「冷血部長！」，甚至對官員說出「我恁爸爸啦！」或以官員名字嘲諷「不保雞」等，與其自許「暖男」形象大相逕庭，痛批陳其邁為了騙選票，裝清純、古意，選前裝謙卑，選後沒是非。

(中時 )