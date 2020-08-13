上下樓梯越來越吃力，可能患了「肌少症」！醫師表示，要預防肌肉減少，除了運動，最重要的是要吃對蛋白質，建議每天早上喝一杯黃豆飲品混合牛奶，取代咖啡，就可以簡單攝取優質蛋白質，有效改善糖化、老化，預防骨質疏鬆。

《良醫健康網》報導，日本筑波大學研究所教授、保健科博士山田實指出，以體重50公斤的人為例，一天需攝取50g蛋白質，但隨著年齡增長，咀嚼力、食慾都下降，魚、肉攝取減少，因此常常導致蛋白質不足。他建議每天早上喝一杯黃豆飲品，用一匙黃豆粉加上約180ml的牛奶，就可以簡單攝取到足夠的蛋白質。

糖尿病專科醫生牧田善二表示，糖化是導致老化及各種疾病的原因，而黃豆粉富含的維生素B1、B6、大豆異黃酮等抗氧化物質可抑制體內糖化，促進糖份及脂質代謝，膳食纖維則可減緩糖份被腸道吸收的速度，抑制餐後血糖急遽上升。

除了攝取優質蛋白質，配合適當運動，例如每天健走，也可預防肌肉減少症，加上適度的曬太陽，讓體內自行合成維生素D，不僅改善肌少症，還能預防骨質疏鬆。

(中時新聞網)