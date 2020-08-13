YouTuber「這群人」成軍10年，訂閱數高達330萬，是全台最高訂閱的團體，每次的「經典語錄系列」及「超瞎翻唱」影片都讓網友們笑到併軌，觀看次數集集破百萬。日前經常傳出「這群人」成員之間有不合、團體即將解散的傳聞，而昨天(12日)發布的最新影片團員也爆哭承認，成軍10年的確面臨倒閉危機。

「這群人」團員們提到，做「超瞎翻唱」時由於支出太龐大，公司差點連員工薪水、房租都付不出來，加上當時周轉不靈，接案又遇到大問題，導致沒有商案上門，讓公司面臨前所未有的倒閉危機，連成員也覺得恐怕不行了。所幸最後順利挺過危機，從錯誤中學習，沒被困難打倒。

至於經常傳出「這群人」團員間有不合、團體將解散的傳聞。董仔澄清他們7人感情好到像家人，未來的願望就是能一直拍片到進養老院。團員們也表示，在摸索團隊方向的過程中雖然有發生口角，想先休息一下，但只是在磨合階段會互相體諒，不會被外在言論影響。

翻攝自 「TGOP 這群人私生活」youtube

(中時新聞網)