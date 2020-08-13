能夠經歷50年的歲月考驗，還持續發光發亮的企業，真正令人敬佩！

台灣歷史最悠久、最具權威性的《台灣地區大型企業排名TOP 5000》年度報告今年邁入第五十年，CRIF中華徵信所今（13）日盛大舉辦慶祝酒會，表揚台灣多年來營收表現優異、經營績效良好之傑出企業，其中四項「五十有成特別獎」的獲獎企業分別為連續16年獲利第一名的台積電、連續15年營收第一與30年營收成長率第一名的鴻海，以及唯一連續30年入榜經營績效五百強企業的和泰汽車。

為迎向台灣經濟的下一個五十年，CRIF中華徵信所今天安排產業發展論壇，邀請CRIF中華徵信所總編輯劉任與台灣經濟研究院院長張建一，一方面回顧台灣產業五十年來的發展軌跡，進而前瞻台灣未來的競爭力與產業機會。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，CRIF中華徵信所這項長達五十年、企業家數最多達5,000家企業的年度調查報告，除了綜觀台灣企業的整體營運情況，作為觀察台灣總體經濟最佳的先行指標，更可以看出個別企業競爭力的消長。

與會貴賓國發會副主委游建華表示，《台灣地區大型企業排名TOP 5000》年度報告不僅是台灣金融業企業授信業務不可或缺的依據，亦為產官學界研究台灣經濟之重要參考資料，今年更從五十年的企業大數據中選出32家多年來做為台灣經濟發展之骨幹、表現卓著的獲獎企業並予以表揚，這些企業在國際上屢屢創造佳績，在國際供應鏈當中占有一席之地，期待在下一個五十年，這些企業能持續為臺灣經濟的永續成長努力，並成為所有臺灣企業效法的成功典範。

(工商 )