美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在訪問捷克時於當地時間12日表示，中國的全球經濟實力使其在某些方面比冷戰期間的蘇聯更難對抗。並呼籲歐洲各國聯合起來反對中共，蓬佩奧又稱，中共利用其經濟實力在世界各地施加影響力。

路透報導，蓬佩奧在捷克參議院演講時表示，現在正在發生的事情不是冷戰2.0，並指中共已經以蘇聯從未有過的方式融入全球經濟、政治和社會。

捷克是蓬佩奧東歐四國訪問之行的第一站，他將與這些國家討論網路與能源安全問題。蓬佩奧此行猛烈抨擊俄羅斯與中國的影響，並稱讚過去一年捷克敢於面對中國挑戰的官員，包括捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）計畫月底訪問台灣，並認為中國在全球的霸權並非無可避免，美國準備好支持捷克。

蓬佩奧提及捷克為發展5G電信網路設定安全標準做出的努力，此前一家政府監管機構警告，不要使用中國通訊製造商華為所製造的設備。

蓬佩奧和捷克總理巴比什（Andrej Babis）於5月份簽署一份5G安全聲明，但該國尚未做出全面禁止華為技術的決定。捷克總統澤曼（Milos Zeman）一直在推動與中國建立更緊密的關係。

(工商 )