近日熱對流發展旺盛，中午過後雷陣雨下得又急又兇，部分地區甚至一度淹水。台中、嘉義昨（12日）降下暴雨，中央氣象局長鄭明典在臉書分享網友作品，「高空超美雷擊照」獲「典粉」們高度讚賞、討論熱烈。

昨午後雷聲大作，中部地區下起「比颱風還猛」的暴雨，台中大坑下午3點10分起，短短一小時降雨量高達83.5毫米；這還不是最多的，嘉義太保下午4點30分至5點30分，雷雨胞狂轟猛炸，時雨量衝到86毫米。

中台灣12日下午雷雨交加，回波顯示對流發展旺盛。（中央氣象局提供）

攝影師蔡榮展12日傍晚在合歡山主峰登山步道口，拍下中部地區的高空落雷，橘紅色閃電貫穿密佈烏雲，猶如電影《復仇者聯盟》，薩諾斯登場畫面；搭配高山雲海繚繞，「戰爭與和平」的景色反差令人震撼。

氣象局12日下午的雷達回波圖，也秀出中部地區確實發展出旺盛對流，集中在台中、嘉義一帶。提醒民眾，這幾天中午過後，山區降雨特別有感，千萬小心「雷神」密集火力展示。

(中時新聞網)