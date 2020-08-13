捷克參院議長韋德齊(Milos Vystrcil)應立法院院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日率團訪台。外交部歐洲司司長姜森今天表示，已故的捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera)曾經為了規劃訪台，遭到大陸各種威脅，承擔沈重壓力，甚至連生命都受到影響。因此韋德齊參議長特別邀請柯佳洛的遺孀參團訪台，完成柯氏的遺願。因為支持台捷民主理念，而遭受北京報復的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib)也將隨團來訪。

姜森說，韋德齊參議長此次來訪，獲得捷克參議院的高度支持，就是要彰顯維護民主自由的決心，不會屈服中共威權的脅迫。韋德齊在台期間將就捷克一貫堅持的自由民主理念發表重要演講。

姜森指出，大陸以其市場為武器，威脅報復柯佳洛及賀吉普等政要，干預捷克民主運作，引起捷克社會普遍關切。韋德齊議長不畏壓力，此行將率領40多位的捷克企業領袖來台，參加台捷經貿論壇，強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作，他們當中有許多中小企業、新創業者，代表民主國家裡企業開放、自由、兼具社會責任的精神，外交部正協調相關單位，安排雙方企業交流合作，

姜森進一步指出，除了捷克相關政要、企業領袖外，也將有捷克的重要大學、研究機構、捷克愛樂等文化團體及媒體陪同韋德齊議長來訪，他們都是捷克民主社群的重要成員，其中有些也曾遭遇大陸無理的打壓，包括企圖限制他們的言論自由，希望透過這次訪問，能與台灣民主社群各界團體建立制度性合作網絡。

外交部與中央疫情指揮中心密切協調，參照近日美日政要訪台的防疫措施，詳細規劃捷克訪團交通、住宿、會議及交流、採檢等各層面的完整防疫措施，外交部也將配合指揮中心安排防疫措施訓練課程，相關接待人員都要參加受訓，兼顧外交禮儀及防疫需求，使訪團各項行程順利進行，

捷克訪團預計將以包機方式來台，搭機前兩天核酸檢測陰性才可以登機，直接飛到台北不中轉，在台灣第三天二採；在台期間團進團出，因為訪團人數眾多，屆時會分團進行活動。

(中時 )