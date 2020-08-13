美股在蘋果、微軟、亞馬遜等大型科技股領漲，加上特拉斯飆漲13％，四大指數同步收高，激勵台股今天開盤後重回12800點及5日均線之上，不過，鴻海(2317)走弱，使得台股盤中漲幅收斂，預估成交金額2500億元左右。

台股今天直接越過昨日高點開出，但來到5日均線附近及上周五以來的高檔套牢區，指數再度壓回10日線支撐，盤中呈現狹幅震盪格局。

分析師認為，美股高檔區震盪，但多頭格局不變，對台股短線影響正向。不過，7月28日台積電(2330)漲停打開，當日爆出將近3500億元巨量長黑，指數上周反彈攻高未果，拉回修正再戰，短期日線指標有轉弱跡象，10日均線走平，12800點以上壓力漸增，短線回測看月線支撐。月線仍需守穩，否則有下探7月12200點附近平台整理可能。

半年報即將公布完畢，進入短期財報空窗期，不過，法說會仍陸續召開，將釋出對下半年景氣展望，5G、蘋概、散熱、電動車題材及運動器材族群展望佳族群可多留意。

(時報資訊)