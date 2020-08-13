乘車共享平台優步（Uber）執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）周三較早接受媒體訪問時表示，如果加州不駁回將司機列為全職員工的判決，優步可能暫停加州的網約車業務。稍早前，其同業Lyft在發布財報後，亦做出類似的預警。

加州政府日前通過規範，要求優步、Lyft等網約車平台應將司機歸類為員工，而非外部的獨立人員，這表示這些叫車平台未來必須提供司機包括失業保險等職工福利，將導致營業費用增加。加州地方法院法官周一判決，網約車平台必須將司機列為正式員工，但提供1周的豁免期可供上訴。

優步執行長霍斯勞沙希周三接受MSNBC訪問時表示，如果該判決未被駁回，優步可能暫停在加州的服務，停擺時間可能持續到11月舉行總統大選時，屆時選民將就「22號法案」（Proposition 22）進行公民投票，該法案將免除運輸與運送網路平台的司機被視為員工。霍斯勞沙希近來提議以「第三種方法」歸類勞工，主張應提供一個方法，讓勞工可享有獨立工作之彈性，同時可獲得一些員工身份提供的保護。

Lyft共同創始人暨總裁季默（John Zimmer）稍早前表示，如果該平台的駕駛必須列為全職員工，Lyft或許得暫停在自家地盤加州的營運。季默在法說會上亦強調「22號法案」公民投票的重要性，並慶幸加州選民可透過投下贊成票表達意見。

(時報資訊)