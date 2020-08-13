《興櫃股》艾姆勒競價拍賣完成 公開申購價50元 11:252020/08/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 艾姆勒(2241)今天完成上市前競拍作業，本次參與投標的合格標單共1,682筆，得標筆數463筆，得標加權平均價為55.55元，公開申購承銷價為50元。 艾姆勒辦理競價拍賣股數總計6,784張，今日開標得最低得標價54元，最高得標價70元，計算得標加權平均價為55.55元。 本次辦理公開申購價格為50元，公開申購股數計2,125張，將於8月14日至8月18日為期三天的申購日，8月20日公開抽籤。 (時報資訊) #艾姆勒 #公開申購 #競價拍賣 #得標加權平均價 #辦理 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電子零件》美系外資唱旺 欣興飆天價、南電衝10年高 11:252020/08/12 財經 匯僑設計 IPO競拍均價57.92元 04:102020/08/12 證券．權證 《興櫃股》亞洲藏壽司9月中轉上櫃 目標3年展店至50家 17:222020/08/12 財經 匯僑設計IPO競拍均價57.92元 承銷價45元 14:092020/08/11 財經 《業績-半導體》Q2記憶體價跌受累 品安上半年每股只賺1元 11:082020/08/11 財經 小型股笑了！「天國一輝」領軍生技股回神 11:212020/08/12 財經 斯其大擁標案 H1每股賺2.7元 04:102020/08/12 證券．權證 《興櫃股》亞洲藏壽司H1小虧 積極展店步調不變 17:052020/08/12 財經 騰訊軟銀加持 貝殼找房今在美上市 04:102020/08/13 全球財經 亞洲藏壽司9月上櫃 3年內全台展店50家 17:172020/08/12 財經 財經熱門新聞 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 錢白花了！年薪500萬挖台積百人部隊 內行人曝陸企找錯人 - 財經 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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