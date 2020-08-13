艾姆勒(2241)今天完成上市前競拍作業，本次參與投標的合格標單共1,682筆，得標筆數463筆，得標加權平均價為55.55元，公開申購承銷價為50元。

艾姆勒辦理競價拍賣股數總計6,784張，今日開標得最低得標價54元，最高得標價70元，計算得標加權平均價為55.55元。

本次辦理公開申購價格為50元，公開申購股數計2,125張，將於8月14日至8月18日為期三天的申購日，8月20日公開抽籤。

(時報資訊)