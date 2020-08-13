紫南宮旁大運發商行開出威力彩頭獎！（廖志晃攝）

爆料15.6億中獎人身分後，前議員陳清景在台中發生車禍重傷。(中時資料庫)

說別人中大獎也會招來橫禍？前台中議員陳清景日前透露一位護理師中威力彩15.6億，竟在不久之後在台中發生車禍，引起眾人關注，是否因為洩露天機而遭此意外。與陳相識的命理師楊登嵙表示，此意外純屬巧合，與洩天機無關，因為該路段本來就常發生事故。不過，他也指出，幸運中大獎的護理師得此橫財，要多做公益之事，如果橫財超出此生應得，的確可能生不好的事情。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，昨天上午才與陳清景開心閒聊，豈知下午他就發生交通事故。他指出，發生路段本來就容易出車禍，與一般人認為是他洩露天機無關。楊登嵙解釋，從命理的角度來看，預告他人生死因果，因此改變他人生死，才是所謂的洩天機，所以外界對陳清景的意外是解讀錯誤。楊登嵙倒認為，肇事路段應該要路祭，以免下次又找交替，再發生車禍意外的憾事。

另外，楊登嵙特別提到，中15.6億的護理師得此橫財，可能與她平時熱心公益有關，她發心要回南投老家成立長照機構，照顧鄉里老人，是智舉。楊登嵙指出，橫財得之四方，再拿來幫助社會弱勢，是另類得到福報的利息，懂得積陰德、做善事，突然而來的財富才能長長久久。

(中時新聞網)