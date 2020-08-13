余祥銓與薔薔日前上年代MUCH《聽媽媽的話》澄清自己不是靠爸靠媽族。余祥銓在節目大喊自己不是媽寶，只是和媽媽李亞萍感情好，且說媽媽才是「兒子寶」，很依賴他。余祥銓現在和父母同住，曾想搬出去，連房子都看好了，李亞萍為了留住兒子，卻瞎說：「我以前住過那，那裡鬧鬼。」讓余祥銓哭笑不得。

余祥銓不會什麼事都問媽媽意見，出門也不會報備，但交女友還是會帶給李亞萍認證，因為李亞萍閱人無數看人神準，有次余祥銓把曖昧對象帶回家，李亞萍臉色大變，事後叫住他說：「來，媽媽跟你講，那個女生很愛慕虛榮，不好。」但余祥銓還是執意交往，日子久才發現媽媽是對的。

而薔薔的前男友什麼事情都要先問媽媽，最扯的是連求職面試都要帶媽媽去。最令她受不了的是，前男友遇事只會哭，沒解決能力，一次前男友出事被警察抓，哭著找她幫忙，沒想到薔薔反嗆：「你問我也沒辦法，我自己出的事也很多，很忙！」最後薔薔別無他法，竟帶他去廟裡拜拜過火，笑翻全場。本集將於8月15日晚間9點在年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )