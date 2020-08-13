宜蘭縣本月6日發生了一起人倫悲劇，67歲的廖姓老婦人在家中死亡多時，持有重度身心障礙手冊的34歲吳姓兒子則是伴屍多日，直到已發出濃濃惡臭才曝光。吳姓男子曾與母親發生拉扯，導致母親跌倒重傷，檢方依傷害致死罪嫌，並有逃亡之虞，加上社會處表示，無法安置等理由向法官聲請羈押獲准。

悲劇是在10日被人發現，當時鄰長吳大哥經過廖姓婦人的租屋處時，聞到濃烈的臭味，驚覺有問題，趕緊報警求助，警方進入屋內查探時，發現婦人仰躺在房間地板上，已經嚴重腫脹、腐爛，推估已經死亡至少4天。

在家中伴屍多日的吳姓兒子本身領有重度身心障礙手冊，經過檢查官耐心詢問，勉強得到「曾與母親發生爭執、拉扯，並導致母親跌倒在地、頭部受創」的訊息。

宜蘭地方法院發言人黃永勝表示，廖姓婦人的死因仍有待鑑定報告，是否兒子吳某有關，也尚待釐清，但由於檢查官提出吳姓難子在偵訊過程情緒激動，有自傷、自殘的情形，並且所涉及的是重罪，恐有逃亡之虞，加上縣府社會處坦言無法安置吳某，吳某也沒有能力交保，因此准予羈押。

(中時 )