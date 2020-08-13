地方叫窮，蘇揆上午在行政院會拍板「110年度中央政府總預算案與前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」。蘇揆特別指出，為調劑地方財政盈虛、提升地方財政自主，110年度中央對地方財源挹注達5535億元，較109年增加157億元，較105年更足足增加646億元。

蘇揆表示，110年度中央政府總預算案，因受武漢肺炎疫情影響，歲入編列2兆450億元，較109年度減少2.9％；歲出一本恪守財政紀律，及併同前瞻基礎建設等特別預算通盤考量原則辦理，編列2兆1615億元，較109年度成長4％。

蘇揆說，如加計特別預算及特種基金，主要增加經費的面向包括，整體公共建設規模達5,340億元，較109年增加962億元、整體國防經費達4534億元，增加440億元、整體教育經費達3356億元，增加近300億元、幼托與長照經費合共1136億元，增加近200億元；此外，為調劑地方財政盈虛、提升地方財政自主，110年度中央對地方財源挹注達5535億元，較109年增加157億元，較105年更足足增加646億元。

蘇揆也要求，各部會全力推動各項提振內需工作，前瞻建設第3期特別預算案所納編之個案計畫書，須送立法院，請相關部會就各項新興計畫務必於2週內(8月27日前)完成報院核定。

(中時 )