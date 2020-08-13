高雄市長補選倒數，距離8月15日投票只剩下兩天，前市長韓國瑜是否現身站台國民黨候選人李眉蓁引發高度關注。對此，作家苦苓表示，當初罷免時韓國瑜表示「有130多萬人不支持罷免他」，如果他能出來站台，「李眉蓁就鐵定當選了啊！怕什麼？」
先前傳出韓國瑜已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙，並傾向於14日選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。
前高雄市勞工局長王秋冬接受《中評社》專訪時證實，韓市府團隊11日首度集結為李站台，就是韓國瑜在群組內發布訊息親自號召的，盼大家基於朋友和道義，全力相挺李眉蓁。
王秋冬認為，韓國瑜懇託市府團隊輔選李眉蓁，意味他在選前親自現身的機會很大，且從綠營激烈反應看來，韓國瑜在高雄的影響力仍在，有助催出藍營的高雄基本盤。
今（13）日苦苓在臉書直言，「韓國瑜不是說有130多萬人不支持罷免他嗎？只要找韓來站台，李眉蓁就鐵定當選了啊！怕什麼？」
(中時新聞網)
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