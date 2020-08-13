南韓女團AOA前隊長智珉，不久前遭到前團員珉娥指控遭到她霸凌長達10年，又加碼爆出她私生活不檢點，讓智珉形象重挫宣布退出AOA並中斷所有演藝活動。近日，也發現退團後的智珉不僅沒再更新IG，也將過去曾上傳過的影片全數下架，再度引發熱烈討論。

過去曾以《短裙》、《Heart Attack》、《Bingle Bangle》等多首經典舞曲聞名的AOA，後來因成員草娥退團、珉娥合約到期不續約，讓她們只能以個人活動為主，直到她們在去年綜藝節目《Queendom》中展現性感的舞技，才挽回下滑的人氣。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

不過，前成員珉娥卻在今年7月於IG上指控多年來遭到隊長霸凌行為，還爆料她曾多次帶男人回宿舍，甚至連續三次試圖輕生被救回令粉絲們十分震驚，經紀公司為避免霸凌爭議持續擴大緊急宣布珉娥退出AOA並中止所有演藝活動回歸一般人生活。目前珉娥已關閉IG、積極接受治療，而智珉也悄悄的刪光自己經營的YouTube頻道「Boss Baby Jimin [AOA Jimin]」影片，疑似鐵了心離開演藝圈，也希望讓這件事情告一段落。

在 Instagram 查看這則貼文 jimin💙（@jiminbaby_18）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 上午 4:51 張貼

(中時新聞網)