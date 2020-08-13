日前從香港入境台灣的關姓女子，原應在彰化某商旅進行14天居家檢疫，但認為安排的房間不符防疫規定，直衝台北地院聲請提審。法官審理後，認為關女人身自由未受拘束，不符提審要件，裁定駁回。

關女原本在彰化租屋，房東得知她剛從香港入境，本月11日通報主管機關，由彰化警前往勸導，就近入住某商旅居家檢疫，後因關女不滿房間沒窗戶、網路訊號不良，不符防疫規定，12日凌晨自行離開，搭計程車直衝台北地院聲請提審，稱自己的人身自由遭剝奪。

北院法警昨知悉此事，立刻請關女全程戴口罩，要求她在北大門大廳通風處等待，協助處理提審事務的所有同仁也都全程戴口罩，並聯繫台北市衛生局及彰化防疫旅館。法官開完庭後，認定不符提審要件，晚間8點裁定駁回。

隨後，台北市衛生局人員9時許到場協助關女辦理相關手續，10時許由警察護送，載往指定防疫處所繼續檢疫；北院則調閱監視器，掌握關女的院內足跡，將所有接觸過的同仁造冊列管，要求自主健康管理，院區並於今日全面加強消毒。

依《提審法》，人民被法院以外任何機關逮捕、拘禁時，本人或他人得向地方法院聲請提審，由法院審查逮捕、拘禁合法性，若法院認為不合法，應當庭裁定釋放。本案中，北院認為並無逮捕、拘禁的事實，不符提審要件，故裁定駁回。

(中時 )