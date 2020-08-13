中央流行疫情指揮中心昨日宣布，開放6歲以下尚未取得我方戶籍的陸配子女「小明」們返台，但過程反覆，提供給媒體的新聞稿內容改了9次，對此國民黨立法院黨團今日召開記者會，一方面質疑政府決策過程荒腔走板，倉促在蘇巧慧接受陳情後出台政策，結果一改再改；另一方面更呼籲政府從人道、科學防疫考量，滾動檢討擴大開放更多小明返台。

國民黨立法院黨團總召林為洲質疑，指揮中心的新聞稿一天內改了9次，顯示指揮中心號雖稱一級開設，實際上背後仍有一隻黑手，於是一再出現發布命令後又收回的情況，乾脆直接請幕後黑手當指揮官，否則決策一定會常轉彎，部會決策理應先協調，沒有想好幹嘛發布？

不僅如此，林為洲也說，為了小明返台，之前國民黨立委接受陳情數十次，呼籲政府考量防疫安全，要求他們採檢陰性後才返台，入境後並先予以隔離，這樣做甚至比外國使團來訪免隔離還安全，但政府卻不肯，等到行政院長蘇貞的女兒民進黨立委蘇巧慧接受陳情後，才倉促開放，但政府卻還沒想好方案怎麼定，才會宣布後又一再更改。國民黨立委陳以信更質疑，蘇巧慧是否有內線消息？國家政策不應該被拿來營造個人政治利益割稻尾。

因此林為洲呼籲，政府決策要先做好內部協調，不可因人設事，遇到誰陳情才匆促決策，否則政策出來後又會一變再變，而對於小明是否可入境應從三方面考量：法律規定、人道、防疫安全。

國民黨立委林奕華則指出，12日政府宣布6歲以下的小明可返台後，有家長質疑為何7歲不行，政府是以各年齡層的小明人數，從科學、疫情狀況來決策的嗎？陳以信也強調，政府開放2歲以下的小明可入境後，一個月來只有1個人申請，早就可以擴大開放更多小明返台，未來政府應每周檢討，發現申請的人數很少時，就應該盡早擴大開放。

此外最近美日政要來訪，捷克參院議長也將於8月率團前來，與從海外返國的國人需要先隔離14天不同，入境後都不用被隔離，對此陳以信呼籲，政府不要把外交豁免變成外人優先，如今政府的做法是外人優先，卻不考量國人與其家屬權益，外交豁免應該是讓外人與國人獲得一樣的待遇，而不是讓外人獲得優於國人的待遇。

陳以信還提醒，政府不讓小明返台，已違反聯合國兒童權利公約，該公約在國內也有施行法，公約規定政府不能違背兒童父母的意願讓兒童與父母分離，衛福部長陳時中、陸委會主委陳明通等人已違反兒童權利公約施行法，未來應被監察院和公懲會調查。

(中時 )