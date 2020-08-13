2020台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)與台北國際自動化工業大展(Automation Taipei)將於8月19-22日於台北南港展覽館盛大開展。

此外，為優化系統整合產業環境、提升系統整合技術與服務能力，台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)成立「台灣智動化系統整合聯盟」(SI聯盟)，也將於19日舉辦「台灣智動化系統整合聯盟」成立大會。

主辦單位表示，受新冠肺炎疫情衝擊影響，本屆展覽規模仍達2800個攤位，753家業者參展，也是台灣今年唯一最具規模的製造相關展會。

展會期間並舉辦TAIROA系列國際論壇，亮點如下：

(1)CEO論壇：邀請穩懋半導體、上銀、東元電機與研華一同分享多變市場下的企業因應與策略。

(2)工業機器人大未來論壇：集結知名機器人品牌業者，包含FANUC、ABB、KUKA、Staubli、TM Robot，將針對機器人未來20年的應用與產品發展作為分享主軸。

(3)機器人國際標準論壇：邀請ISO國際標準制定主席分享機器人標準發展趨勢以及發展進程。

(4)智慧機械金質獎論壇：「智慧機械金質獎」典範業者以具體技術落地的實戰案例，聚焦企業面臨不可預知的環境變遷與衝擊，針對如何將傳統生產模式與科技整合，如何靈活應變市場突發衝擊與前瞻部署進行分享。

(時報資訊)