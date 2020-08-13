法國總統馬克宏宣佈將向地中海東部海域增兵，希望安卡拉政府停止進行單方面的勘探。

據路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今日（8月13日）發文敦促土耳其立即停止在地中海東海域進行天然氣勘探，通過和平的外交渠道來緩和與希臘的緊張局勢。馬克宏稱新增的軍事部署是為了「監督局勢」、「捍衛國際法」。至於增兵的部署法國政府沒有提供更多信息。

馬克宏在文中提醒歐盟各國當成員國的主權被挑戰時，必須團結一致。

同時，馬克宏譴責土耳其單方面的勘探任務是對希臘和塞浦路斯主權的侵犯，要求其立即停止。

希臘和土耳其兩位北約成員國在地中海東部塞浦路斯外海水域因天然氣和石油勘探問題發生糾紛，近期兩國關係非常緊張。

本周一（8月10日）希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在土耳其船隻調入爭議海域後，宣佈希軍方已進入戒備狀態。

上個月馬克宏譴責安卡拉侵犯希臘主權，要求歐盟對土耳其進行制裁。土耳其則回復反過來要求歐盟警告希臘不要侵犯土水域主權。

此外，土耳其指控希臘海警在愛琴海水域對民用船開火是不尊重穆斯林人人權的行為，要求歐盟給希臘一個教訓，要雅典政府負責。

(中時新聞網)