美國財政部周三公布，受到延後納稅的紓困措施影響，美國7月財政赤字為603億美元，較6月赤字8640億美元顯著減少，亦遠低於市場預估的1930億美元。

美國財政部表示，7月財政赤字大減，主要因政府為了緩解新冠肺炎疫情衝擊，將繳稅限期延後至7月15日所致，7月稅收達到5630億美元，較去年同期倍增，使財政赤字大幅減少，甚至只達去年同期赤字的一半。

美國7月政府支出達6260億美元，遠超出去年同期的支出3710億美元，但較6月的1.1兆美元開支大幅減少。財政部官員指出，6月支出包括5110億美元用於援助中小企業員工的薪酬保障機制。

美國本財政年度迄今（去年10月至7月底）財政赤字累計達2.81兆美元，較前一年同期的8670億美元暴增。市場預估，美國本財政年度（截至9月底）財政赤字將達到4兆美元。此外，本財年迄今美國累計稅收達2.82兆美元，略低於前一年同期的2.86兆美元。

(時報資訊)