因巴西自疫情爆發以來已超過300萬人確診，死亡數突破10萬，仍不見好轉趨勢，疫情嚴峻，數據顯示7月份巴西鐵礦石出口量較去年同期下降0.3%，支撐周三國際鐵礦石價格上漲，但因中國港口本月卸貨速度及港口壅塞問題將改善，進而限制其漲幅。

周三(12日)報價，62%國際鐵礦石價漲0.75美元，報每公噸122.2美元；65%國際鐵礦石價漲0.45美元，報每公噸128.95美元；58%國際鐵礦石價漲0.95美元，報每公噸108.65美元。

大連期交所1月交割鐵礦石期貨下跌3.9％，至每噸808元人民幣（116.27美元），焦煤下跌0.4％，至每噸1,198元人民幣，焦炭下跌1.0％，至每噸2,009元人民幣；上海期交所螺紋鋼下跌0.6％，至每噸3,805元人民幣，熱軋卷下跌0.2％，至每噸3,900元人民幣，不銹鋼下跌0.5％，至每噸14,060元人民幣。(商品行情網)

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