台科大團隊將東澳國小的魚池打造為魚菜共生系統，推動環保及節能概念。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大學生帶領東澳國小學童認識雷射雕刻機的原理概念。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

將湧泉引入校園！為了幫助學童認識周遭自然地質環境、水資源環境，台科大行動工程師團隊在東澳國小挖建一座生態渠道，引進東岳湧泉進入校園，供學童踏水遊憩及生態環境教育場域，同時也將小學裡的魚池打造為魚菜共生系統，透過養魚的排泄物來種菜，不必施肥，環保又節能，還和當地學童一起利用雷射雕刻機製作創意門牌，透過門牌設計將在地文化融入街景中。

參與生態渠道建置的台科大機械系學生陳豈銘說，挖渠道的過程比想像中複雜，除了要鋪磚、上防水布、鋪水泥砂漿，最後還要進行美化作業。陳豈銘表示，一開始真的什麼都不會，甚至連磚要怎麼鋪都不知道，很開心因為參與行動工程師計畫，有機會接觸機械系本科專業以外的領域，雖然辛苦，但都是全新的體驗和新的學習。

負責魚菜共生系統機構設計與施工細節規畫，台科大化工系四年級學生蕭建華表示，這是第一次接觸魚菜共生，不論是水過濾的方法、種植植物選擇，都需再上網學習，施工過程中也遇到許多突發狀況，像是到現場才發現鐵架無法承載兩百公斤水桶重量，於是趕緊修改設計並且加強鐵架結構，培養快速解決問題的能力。

在地特色文化融入街景！飛魚是東澳的特色料理，製作飛魚乾及飛魚辣椒也是部落的傳統，東澳國小多年來也為了籌措射箭隊訓練暨比賽相關經費，師生合作製作飛魚產品來義賣，為了結合這項特色，台科大團隊利用雷射雕刻機，教導東澳國小學童設計獨一無二的創意門牌，將門牌融入飛魚等特色元素，讓小朋友參與街景的改造，同時也可以學習雷射雕刻的知識概念。

東澳國小校長鄔誠民說，東澳各鄰有不同的特色，未來也希望透過小朋友和家中長輩訪談，選出不同的門牌代表意象，不論是飛魚、獵人的圖像應用在門牌設計上，都能讓孩子們和旅客們都更認識東澳國小。

台科大機械系學生郭永詮負責雷射雕刻與3D列印工作坊的教學，教導小朋友製作門牌與吊飾作品。郭永詮說，小朋友只要在紙上繪圖，再把圖片掃描進電腦中，就能透過軟體進行雷雕，讓他們輕鬆體驗雷射雕刻的技術，自己動手完成作品也更有成就感。

特別的是，行動工程師團隊中也有外籍學生一起參與，其中來自印尼，就讀台科大化工系的辜杏田表示，身為工程學院的學生可以實際動手做事並且為偏鄉付出，特別有意義，過程中也學習與台灣學生合作，發現台灣的同學都很認真，雖然有語言隔閡溝通上比較辛苦，但是大家還是很努力克服，願意花時間相互了解與學習，而且東澳的居民非常友善，和小朋友變成了很好的朋友，都是很棒的經驗。

台科大校長廖慶榮表示，台科大行動工程師計畫由工程學院發起，參與的學生來自各個系所，同學們懷著熱血，秉持動手做精神，前進國內外許多偏鄉小鎮服務，協助解決當地環境問題。這幾年台科大行動工程師足跡更是遍布印尼、越南等地，今年團隊回到宜蘭偏鄉部落，用實際行動關懷這片土地，發揮所長回饋社會。

(旺報 )