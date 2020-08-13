時力立委邱顯智今日於記者會遭媒體問到陸委會為陸籍子女返台放行與否，反覆收回新聞稿9次一事表示，限制入境是基本權利的限制，目前看來是因公益防疫為由，若隨著疫情變化，政策應該也該跟著調整，但中國狀況應仍嚴峻，所以還是支持指揮中心的決定。

邱顯智今日與同黨立委王婉諭、陳椒華以及中華民國全國航空業總工會理事長白詠維於立院黨團辦公室，針對港援及紓困預算審查召開記者會，並表示將會嚴審預算，並支持召開第2次臨時會，希望屆時可以處理《港澳條例》第18條。

王婉諭表示，各部會發放振興券的系統平台建置費用，經濟部的3倍券要 7933 萬元，體育署的動滋券要 2500 萬元，農委會的農遊券則是 2000 萬元，而文化部發放的藝 Fun 券為 745 萬元，總計以超過1億於各自振興系統平台建置，事實上行政院應該扮演整合的角色，而非讓各部會各行其是。

王婉諭指出，動滋券目的，應是振興體育運動產業，但卻居然連 KTV、玩具模型店等消費皆可使用，明顯失去原本目的；另外，補助餐飲業者上架外送平台是否合理，目前看到後續預算執行率僅有 43％，相關政策仍應提出檢討。

陳椒華委員要求， 2016年5月20日之後的農地違法工廠，行政院絕對不可以給予紓困。經濟部應將曾因高污染被處以裁罰的工廠，排除於紓困補助的名單中。而社福單位若曾強迫員工薪水回捐，也不可給紓困補助。

白詠維表示，紓困 3.0納入空廚業，但地勤仍未有相關因應。地勤業每月平均減班休息 9 天卻又沒有補貼，這對員工傷害很重，希望紓困 3.0 能提供地勤薪資實質補貼。

有關徐永明SOGO案，邱顯智說，相關細節真的不清楚，也希望檢調盡快查清楚。至於過去擔任黨主席期間，因距離選舉還有段時間，所以後來黨的財務狀況自己也沒有參與。而徐永明是否為黨去到處調頭寸，這部分也不太清楚。

(中時 )