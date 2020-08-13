擔任心理輔導師的姚姓男子（右一）坦承吸毒。（王揚傑翻攝）

警方破獲毒咖啡包分裝工廠。（王揚傑翻攝）

警方破獲毒咖啡包分裝工廠。（王揚傑翻攝）

新北市海山警分局偵查隊昨（12）日凌晨破獲毒咖啡包分裝工廠，6名犯嫌中32歲姚姓男子自稱是某民間基金會的心理輔導師，負責輔導青少年，幹員質疑他，自己吸毒，如何能輔導他人？姚男聲稱，他已在改邪歸正。

警方日前獲報，板橋縣民大道某民宅疑是毒品分裝工廠，經多日蒐證、監控，12日凌晨0時前往搜索，在民宅外巧遇主嫌39歲陳姓男子開車返家，幹員上前圍攏，陳嫌立即駕車衝撞逃逸，行進間撞倒1名機車外送員，所幸未成傷。

警方追捕，在板橋長壽街一帶見姚男下車，部分幹員先逮捕姚男，查獲少量毒咖啡包、封口機等證物，其餘幹員繼續追捕，在板橋信義路逮捕陳嫌。

警方共逮捕陳、姚等6嫌，起獲磅秤、研磨機、封口機、安非他命40餘公克、卡西酮2300餘公克、不明粉末1000餘公克、咖啡包原料1300餘公克、K他命、一粒眠、梅片、搖頭丸、神仙水等相關證物。

主嫌陳男坦承製作毒咖啡包，但並未販賣，都是無償請朋友施用。擔任心理輔導師的姚男則聲稱，毒品是陳男交付，對陳男製毒行為並不知情，但他承認近期有吸食海洛因。偵訊後，全案依毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦。

據了解，臨床心理師、諮商心理師須證照及職業登記，透過衛福部網頁可查詢，經查，姚男並不屬於上述兩項，衛生單位無法限制他人宣稱是心靈大師、輔導師。

海山分局表示，本月初由保一總隊分派到各分局偵查隊的反毒尖兵，在這次查緝毒品任務中也發揮作用，從網路巡邏到執行搜索都多有貢獻，確實增加分局戰力。

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(中時 )