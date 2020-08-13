台中市黎明辦公區70年設置的的蔣公銅像，日前已移至大溪慈湖紀念雕塑公園。（翻攝照片／陳世宗台中傳真）

桃園火車站前的蔣公銅像無預警被拆掉，工程圍籬內只剩被鑿壞的基座。（蔡依珍攝）

行政院促轉會與中央各部會多次協調清除中山堂、蔣介石銅像等「威權象徵」，截至今年8月已經處至多達54處相關銅像，而未來警專校內的兩座銅像，也預計將在校園中程發展計畫中一併處置。

據自由電子報報導，促轉會陸續進行「威權象徵」的轉移或拆除，包括各級政府機關、重大建設中的「中山堂」以及蔣公銅像，如行政院中部聯合服務中心園區中的銅像今年已轉移至桃園慈湖存放；泰安服務區的中正公園已更名「泰安公園」，園內所設置「國道最大」的蔣公銅像也預計將在2021年編列預算移除。

對於去威權象徵，包含蔣公銅像等處理，促轉會主委楊翠曾在2018年表示，「沒有只有拆除選項」，主要採取多元處置，包含認養、拆除、藝術方式替換等多元做法，並與地方居民及文史工作者對話，凝聚多元做法。如今相關作業已經進入現在進行式，儘管有的民眾心理無法接受，但也只能表示無可奈何。

(中時新聞網)