◎生命鬥士健走中橫 以鋼鐵意志圓夢

紀念中部橫貫公路開通60年，12位身心障礙朋友13日到16日挑戰4天中橫健行，共達31.5公里路程勇敢圓夢。市長盧秀燕今日見證啟程，她大讚生命鬥士們就像是鋼鐵人，擁有鋼鐵般的意志，化不可能為可能，挑戰這項任務；她相信只要努力就能圓夢。

◎捷克前參院議長猝死 遺孀將訪台完成遺願

捷克參院議長韋德齊(Milos Vystrcil)應立法院院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日率團訪台。外交部歐洲司司長姜森今天表示，已故的捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera)曾經為了規劃訪台，遭到大陸各種威脅，承擔沈重壓力，甚至連生命都受到影響。因此韋德齊參議長特別邀請柯佳洛的遺孀參團訪台，完成柯氏的遺願。因為支持台捷民主理念，而遭受北京報復的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib)也將隨團來訪。

◎北市稽查KTV、電影院空品 結果出爐

台北市環保局稽查18處KTV及17處電影院空氣品質，包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛及懸浮微粒，13日公布結果全數合格。

◎楊麗花亡夫私生子是真的！官司定讞 法官認有親子關係

男子徐國璋聲稱是國寶級歌仔戲演員楊麗花的丈夫、骨科醫師洪文棟之子，向法院提起確認親子關係訴訟，歷審都認為徐男曾受洪撫育，應視為已受洪男認領，判決2人有親子關係存在，楊麗花等人不服提上訴，最高法院認定程序不合法、判決駁回定讞。

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(中時新聞網)