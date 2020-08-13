國民黨革實院長羅智強上任不到一個半月即募得1千萬糧草，但今被爆出革實院171期營隊經費卻由黨中央支應，還利用募款金額將自己的「野台粉絲團」升級成帶狀網路節目。對此，文傳會主委王育敏澄清，革實院171期舉辦費用，完全由革實院募款的專款支出，號稱「黨內人士」的爆料完全是不實指控。

王育敏表示，革實院171期的舉辦費用，全是由革實院募款的專款支出，而且革實院171期結訓後，聘用的30多位實習生，分派至文傳會、政策會、革實院等各單位的實習津貼，也都是由革實院募款專款支出。

王育敏說，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍、副秘書長李彥秀等人，都很支持羅智強開設的「野台直播」，黨內幹部也經常會上該平台，陳述黨的立場與理念，並沒有羅智強公器私用的情形，野台已經變成國民黨與監督執政黨等重要發聲平台。

王育敏強調，報導內容完全悖離事實，號稱「黨內人士」的爆料完全是不實指控，千萬募款絕對不是羅智強個人小金庫，野台直播也非羅智強個人平台。

(中時 )