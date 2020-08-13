臺鐵列車遭爆列車邊跑邊噴零件！時代力量立委邱顯智表示，接到宜蘭民眾陳情，稱他11日晚開車行經成興路臺鐵高架橋下，側門遭異物撞得砰然巨響，事後才找出兇手是臺鐵車上的零件飛出。

邱顯智12日在臉書揭露，下午接到一位宜蘭民眾陳情，稱他11日傍晚開車，從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的臺鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。

該名駕駛下車查看，經由路旁派出所及火車警察的協助，2、3個小時後才確認，事故兇手是臺鐵車輛上的零件飛出，砸到他的車輛。

邱顯智表示，上會期在交通委員會接連質詢臺鐵火車幾項重大違失，包括：過站火車關閉ATP後倒退逆行，差點撞上後方自強號、列車違反閉塞運轉差點相撞、高雄自強號12天內超速9次、車輛侵入平交道但竟然未設感應器的種種事故檢討。其中，部分經由內部吹哨者檢舉的案件，臺鐵在經過質詢後，竟然懲處吹哨者。這種面對問題的態度，很臺鐵，非常臺鐵。

邱顯智說，下會期預算會期即將開議，鄭重要求臺鐵做好各類車輛的檢修，尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔；在開發各式餐點（經典滷排飯卷），委託公關公司經營粉專之餘，請臺鐵顧好本業。

臺鐵局表示，經查該零件是「GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋」，經機務段確認是11日機車E235號＃5齒輪箱所脫落遺失；12日已由宜蘭機務分段前往了解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜。惟尚未取得共識。

(中時 )