（位於潭子區的「順天豐華」，今日良辰吉時開工動土。圖／曾麗芳）

順天（5525）建設配合台中市政府推動都市更新、北台中第一座都更新案「順天豐華」，正式公開一個多月已經熱銷近八成，今（13）日在台中市長盧秀燕、順天董事長柯興樹、總經理林丙申等人主持下開工動土。

基地座落於潭子區矽品斜對面的「順天豐華」，總戶數205戶，每坪開價28-30萬元，總銷22億元。順天建設表示，區域周邊有潭子加工區、矽品工業區，因此已購客戶以潭子區域客佔了五成；其次是北屯區、西屯區與大雅區。

此次，順天建設基於回饋地方的企業責任，「順天豐華」建案今日開工典禮同時捐贈一組ibike租賃站於建案基地西側，大豐里核心的休憩生活重心大豐公園前，並正式命名為「順天豐華站」，由盧秀燕市長親自代表接受捐贈。

「順天豐華站」的設置將綠色公共交通的ibike租賃站延伸至北台中潭子區大豐里，成為推動「iBike倍增計畫」的一環。連接台中市民驕傲的「潭雅神自行車綠園道」全長約14公里，媲美紐約高地公園徒步道。

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