「請把我們的同學還給我們！」民進黨政府政治考量阻礙陸生返台超過200天，台灣學生也看不下去！中華青年公共參與協會與台灣學權陣線13日以「沒有藍綠、只有教育」為題召開記者會，要求民進黨政府立刻讓陸生返台，學生們並表示未來會到各大校院發放黃絲帶，聲援陸生。政大傳播學院院長郭力昕則痛批，民進黨政府不讓陸生回來，極其愚蠢和霸道，根本就是「打不過對方，就懲罰對方最弱勢的人」。

教育部日前行文給各大學，指8月5日起開放所有境外在學學位生返台就學，但當日傍晚教育部突然「政治大轉彎」，以兩岸事務主管機關要求再審慎評估為由，繼續禁止陸生返台。

台大政治系教授左正東表示，13日的記者會最特別的是以學生為主體，且以往都是陸生、港生發聲抗議，今天則是3位台籍同學基於同學愛而聲援陸生。左正東特別提到2位未到場嘉賓傳達支持，一位是前總統馬英九今天在臉書為陸生發聲，另一位是久未露面的陸委會前主委賴幸媛，從台中特地捎來一句話：「年輕人相互了解，是對台灣安全的關鍵保障；對陸生不需要設定不必要的人為障礙。」

台灣學權陣線共同發起人、政大歷史系學生何元楷表示，不解政府為何單單排除陸生？若是防疫考量，更應該開放全部境外生都可以入境，並提供所有境外生充分的防疫措施。陸委會前幾天說不開放陸生是因為陸方阻，那蔡政府的做法不正是跟陸方唱同調嗎？

台灣學權陣線共同發起人、台大政治系學生黃翎軒表示，世界各國即使疫情嚴重，仍然想盡辦法讓境外生回來，唯獨台灣政府獨獨限制陸生返台；不論對岸是否像陸委會講的一樣，阻撓陸生返台，台灣政府更該為陸生返台想辦法。她表示未來會到各大校院發放黃絲帶並拍攝快閃影片，聲援陸生。

中華青年公共參與協會副秘書長、台大政研所碩士班應屆畢業生陳賀煦表示，他的陸生同學在台灣沒有資源、處處小心翼翼；上學期所謂的「安心就學」，陸生透過遠距視訊其實聽得霧煞煞，更不要說實驗課或是享用圖書館資源，還有陸生把論文資料放在宿舍，所以現在完全根本無法繼續寫論文。他呼籲政府立刻開放 陸生返台，「請把我們的同學還給我們！」

郭力昕說，不用幫民進黨政府的行為包裝，這就是赤裸裸的政治考量，就是打不過對方，就懲罰他們最弱勢的人。蔡政府用憎恨、用民族主義去擁抱美國和日本極右翼人物，這些聲稱不怕打仗的人其實都有辦法在戰時第一時間溜出台灣。

政大法律系副教授廖元豪說，不希望讓陸生以為台灣的民主原來是這個德行，部長講話中途居然可以改變說法，「是古代宮廷劇才會這樣演！」民進黨政府這次是官逼民反，他們站出來就是要讓大家看看台灣不是只有網軍到處出征，他也相信會有更多火苗慢慢出來。

(旺報 )