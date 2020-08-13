臺中以多元飲食文化、創新美食、特色建築及豐沛的觀光亮點，深受國際觀光客及國人旅遊親睞，尤其近日眾所矚目臺中米其林必比登榜單出爐，再次掀起臺中美食熱絡話題！

其中，已歇業知名「樂沐法式餐廳」店主兼主廚陳嵐舒鎖開立的「GUBAMI」引發網友高度關注，一碗乍看之下是臺菜的牛肉麵，到底如何界定菜系及特色，多派說法近兩日網民爭論不休，但，有更多民眾大贊臺中這座城市對於美食的創新力與接受度，足以媲美國際。

實際上，以翻轉傳統美食探討多元融合的議題，在國際早已掀起一波又一波熱潮，以不同手法重新詮釋傳統飲食文化的餐廳，在臺中亦不在少數，「GUBAMI」以主廚多年法餐的經驗與見解，選擇採用法式料理的角度解構民眾對牛肉麵的認知，與其硬要定義其為法餐或臺菜，不如親門拜訪，細細品嚐一碗顛覆味蕾想像的牛肉麵；3月榮登「亞洲50最佳餐廳」第26名，同時也是被看好有機會摘下米其林星星希望－星野餐飲集團旗下「JL Studio」，新加坡主廚Jimmy Lin林恬耀以「現代新加坡料理」讓臺中躍上國際，融合不同型態的烹調手法，重塑對於臺灣及新加坡兩個家鄉的愛戀，打造顛覆想像的Fine Dining體驗，早已成為老饕專程到臺中必訪餐廳。而臺中美食新興之秀「澀Sur」法式餐廳，以法式料理概念重新詮釋臺灣小吃，顛覆以往對於蔥油拌麵、烤地瓜、叭噗冰的想像，手法令人讚嘆不已。

無論語言文化，臺灣本就為多元融合的島嶼，多元融合的精髓在飲食中顯而易見，也為臺灣飲食的特色與表率！知名飲食文學作家焦桐就曾在《臺灣味道》一書中提及：「臺灣餐飲可謂傳統中國、美國、日本的綜合體，這是文化雜交之後所衍生的混血菜。」或許，米其林秘密評審在評選時，也看見優雅飲食融合這件事，對於臺灣的重要性；台中觀旅局也實在用心，力圖透過米其林認證讓世界看見臺中飲食的活力。雖然網友對這道牛肉麵屬於法式或台式有所爭論，卻也因此讓更多民眾開了眼界。因此，我們就不用再去爭論大玩台中Facebook如何定義「GUBAMI」這碗牛肉麵是法餐還是臺菜，看到臺中有那麼多用心的廚師，企圖在餐桌上端出臺灣的風景；臺中觀旅局也在第一時間力推必比登資訊，如何用心地以差異化的方式及趣味性的風格，讓民眾了解臺中餐飲多元性，與為之精湛的包容力，正式這座城市最可貴的寶藏。

▲融合臺式與法式風味的牛肉麵,讓人驚豔。/照片取自GUBAMI粉絲專頁

▲「GUBAMI」以主廚多年法餐的經驗,解構民眾對牛肉麵的認知。/照片取自GUBAMI粉絲專頁

(中時新聞網)