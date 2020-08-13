昔日演出愛情劇聞名的俊俏小生陳俊生，如今轉換跑道成了「快速記憶」名師，不過日前卻傳出和住家大樓社區經理爆發衝突，導致腹部有9公分傷口，據悉該棟住戶目前將連署將他撤換該職務。

根據《聯合報》報導，有網友在《爆料公社》PO文爆料某信義區小豪邸，日前傳出社區經裡不僅坐領高薪，還阻擋住戶驗票，而裡面住了發明快速記憶的陳姓藝人，日前傳出想進行監票和查票，卻被社區經理以須提供申請為由拒絕，兩人因此爆發衝突，陳姓藝人甚至遭對方惡意推打，導致腹部有9公分傷口，據悉已驗傷並保留法律追訴權。

對此馮姓主委表示事發時並不在場，但也還原事發經過，表示當時擔憂住戶個資外洩，加上辦公室外張貼非工作人員不得入內，社區經理才會阻擋陳俊生進行監票，對於兩人爆發肢體衝突，他提供監視器還原真相，表示社區經理只是張開雙手阻擋並無打架行為，目前已委託律師處理。

(中時新聞網)