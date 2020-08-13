美國衛生部長阿札爾訪台，一度引發朝野論戰其稱蔡總統為 Presidency(總統)或President Xi(習總統)，阿札爾則自承發音失誤。國民黨前副祕書長蔡正元以其留美經驗說，阿札爾可能和很多美國人一樣不會唸Tsai而唸成T-Si；阿傻部長不會笨到把蔡英文當成習近平，台灣應歡迎外國貴賓，但不必自吹自擂，尤其川普派防疫嚴重失職的部長來訪，不是什麼光彩的事，台灣不必跟著阿傻部長一起傻。

蔡正元在臉書發文說，美國衛生部長阿傻（Azer）來台訪問，講「習總統」President Xi，阿傻自己都承認是「口誤」，一掛綠蟲就不要再瞎掰了。阿傻的口誤很可能是不知道怎麼唸Tsai「蔡」，這是很有可能的。

他說，他剛到哈佛大學唸書時，那位名震天下的老師Allison，就是發明「修昔底德陷阱」理論的學者，還在課堂上問蔡正元怎麼唸Tsai。很多美國人真的把Tsai 唸成T-Si，阿傻部長不過是少唸了T而已，蔡總統便成President Si。

蔡正元表示，阿傻部長不會笨到把蔡英文當成習近平，唸成President Xi。其實蔡英文要改變的是台灣長期沿用的英文拼音法，真的太陳舊了。大陸用的拼音新法把「蔡」拼成Cai，就比較少美國人會唸偏差。

他說，他在這次臉書用阿傻Azer 翻譯美國衛生部長的姓氏，沒有不敬的意思，因為阿傻是黎巴嫩裔，就是最近發生大爆炸慘劇的國家；黎巴嫩式阿拉伯語發音的Azer真的是「阿傻」。

蔡正元指出，任何國外貴賓來台訪問，不管是不是疫情期間，台灣都應該歡迎，也應該給予特殊待遇，但不應該拿來自吹自擂，尤其是阿傻部長來訪，這位阿傻部長在這次防疫的表現，被美國媒體公認是「失職部長」。

蔡正元強調，阿傻的專業是律師，因為專替禮來藥廠關說而聞名；當上衛生部長最有名的工作，是替川普處理國會彈劾案，嚴重疏忽了新冠肺炎；川普派了阿傻訪問台灣，到台灣又罵了中國大陸一翻。一個嚴重失職的部長來訪，對台灣也不是什麼光彩的事，台灣不必跟著阿傻部長一起傻。

(中時 )