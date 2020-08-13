今年就讀國小6年級的小王（化名），從小由母親拉拔長大，但母親患有憂鬱症、進出醫院頻繁，也因此經常留置小孩單獨在家，經轉介後至1919陪讀班協助，但近日母親去世，1919陪讀班為其申請急難救助、喪葬費用等補助後，再由其父親接手照顧。

小王父親從事臨時工工作、收入不穩定，原本想找薪水較高、穩定的工作，但又擔心家中孩子的照顧，因而遲遲不敢尋覓新工作，所幸1919陪讀班除了在學期中提供晚間陪讀外，暑期間也從早上7點開始各種活動，並提供餐食，讓父親放心不少。

基督教救助協會從2004年推動「1919陪讀計畫」，在全台各地成立陪讀班，讓來自單親、隔代教養、新住民、身心障礙等經濟弱勢家庭的學童可以免費接受課輔，讓家長能夠安心工作，16年來已資助逾5萬人次的孩子。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，絕大多數的弱勢家長在暑假間仍忙於工作，無法照顧孩子、或是送孩子上安親班，為了陪伴這些學童，1919陪讀班會開設各式活動，感謝統一超商今年舉辦逾50場次的「好鄰居暑期公益同樂會」，讓陪讀班孩子可以體驗職場。

統一超商即日起至8月31日也推出「捐點愛、幸福多」活動，民眾可以透過App線上捐點，幫助弱勢家庭兒童陪讀班課後餐食。

(中時 )