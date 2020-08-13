中國《英雄聯盟》LPL夏季季後賽將於本周四（8/13）正式開打，不同於例行賽，季後賽採「冒泡戰」的方式進行，在概念上，指的是例行賽戰績排名較低的隊伍，需要連戰連勝、進行較多場的比賽，賽事的初階段一路往上不斷挑戰戰績排名較高的隊伍，如同水中冒泡一般，水泡需要從底層不斷向上游才有冒出頭的機會。實際從LPL季後賽的賽程安排來看，就能更暸解這樣的賽制。舉例來說，排名第8的趣加鳳凰（FPX）需要連勝4場比賽，才能夠獲得季後賽的冠軍，但排名第1的滔博電競（TES）僅需要在準決賽的階段以逸待勞，等著其他排名較低的隊伍上門挑戰，連勝2場比賽就能抱回本季的冠軍獎盃。

LPL夏季季後賽賽程

【8/13（四）17:00 V5戰隊vs. 趣加鳳凰】

季後賽第一輪的第1場比賽將由例行賽排名第5的V5戰隊（V5）對上排名第8的FPX。雖然V5在例行賽的戰績排名較高，但從兩隊各自在近5場比賽的進攻數據觀察，FPX平均每局獲得15.3個擊殺數、送出13.4個被擊殺數，以及37.7個助攻數，綜合指標KDA（K=擊殺數／D=被擊殺數／A=助攻數）分數為3.96（=【15.3+37.7】÷13.4），表現其實是略勝於V5的3.74（獲得12.0個擊殺數、送出11.2個被擊殺數，以及29.9個助攻數），再加上雙方前次（6/29）交手，也是由FPX以2：1取勝，FPX的贏面不低；不過，FPX主力選手lwx前些日子因急性扁桃腺發燒入院就醫，作為隊伍的重要AD輸出，他的狀態將左右本次比賽的勝負。考慮到電競選手的年紀輕、身體恢復快，若lwx能趕在本場比賽前恢復身體及比賽的狀態，看好FPX能突破季後賽第一輪的比賽，推薦投注「不讓分玩法－趣加鳳凰勝」。

【8/14（五）17:00 LGD戰隊 vs. WE戰隊】

季後賽第一輪的第2場比賽將由例行賽排名第6的LGD戰隊（LGD）對上排名第7的WE戰隊（WE）。兩隊前次（7/20）交手由LGD以2：0取勝，第1局，LGD在比賽經過25分鐘時，已搶下4條小龍、獲得6個擊殺數，並在經濟數上領先對方約3.4K，此時LGD已是穩操勝券，後續WE雖有幾波不錯的進攻，試圖挽回劣勢，但最終可惜未能拿下比賽，第1局由LGD取得勝利；第2局，LGD火力全開，分別在上中下三路大破WE戰隊，LGD僅用了28分鐘，並以28：8的擊殺數，拿下該局的勝利。此次再度對上WE，LGD只要能正常發揮，應該有機會在季後賽第一輪突圍，推薦投注「不讓分玩法－LGD戰隊勝」。

(中時新聞網)