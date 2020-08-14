新冠肺炎蔓延全球，各國無不加快腳步進行疫苗的研發，但近日卻傳出有中國大陸的「微商」，在朋友圈與微信群中開始販售兩款新冠肺炎的疫苗，1劑的價格要價人民幣1800元。

根據中國大陸媒體《澎湃新聞》報導指出，近日有微商在朋友圈與微信群中，以1劑人民幣1800元（折合新台幣約7616元）的價格，販售兩款新冠肺炎的疫苗，更宣稱說如果一次買10劑的話，可以用每劑人民幣1500元（折合新台幣6346元）的價格購入。該名賣家還宣稱「不要嫌貴，進醫院就幾十萬」。

據查，其中一款名為「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」的疫苗，是由北京科興中維生物技術有限公司所研發，而該公司負責人在獲報後，也對媒體表示，目前該疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行第三期臨床實驗，並沒有正式上市。而另外一款被微商販售的疫苗研發企業，也表示目前疫苗尚未上市，強調微商號稱有疫苗販售，不僅是虛假的謠言，而且還觸犯法律。

而早在數日之前，其實PTT就有傳出中國大陸有疫苗販售的消息，無巧不巧，也正是這兩款被微商販售的產品。只是當時根據網友爆料的價格，是單劑高達人民幣3500元（折合新台幣約1.48萬元），一次購買1000劑的話，單劑價格可以用人民幣1000元（折合新台幣約4231元）購入。

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(中時新聞網)