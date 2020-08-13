服務業上半年業績低迷，數字(5287)旗下518人力銀行推出服務業徵才紓困計畫，以低於市價的單月688方案，節省企業徵才預算；並推出全新服務業徵才平台「518熊班」，主打APP服務，滿足中小型服務業即時、手機徵才的便利性，6月試營運已成功帶動超過1成的企業付費數，將可望為服務業市場創造更多就業機會。

此外，518人力銀行也針對有收受三倍券店家進行調查，近6成表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感，並有7成雇主考慮增加人手。

518人力銀行觀察指出，中小型服務業雇主由於工作型態忙碌，較難長時間使用電腦，因此設計專屬於服務業的「518熊班」APP，讓服務業雇主用手機就可以進行人才管理，瀏覽履歷或是進行面試邀約變得更加簡單。

此外，有鑑於受疫情衝擊的服務業尚未完全止血，「518熊班」更推出單月688服務業專屬徵才方案，較以往人力銀行徵才約三分之一的價格，為服務業雇主節省徵才預算，並提高雇主徵才意願。

518人力銀行調查收受振興三倍券的店家發現，近6成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長，其中約半數成長幅度大於10％以上。主要受惠的企業類別，以餐飲及零售業最多，兩者佔整體7成之多，可見民眾多數仍將振興三倍券用於民生消費上。

而此波振興三倍券帶來的業績也提升人力需求，518人力銀行進一步調查，7成雇主考慮增加人手，其中3成更明確表達有招募的計畫，可望減緩失業率。

518人力銀行進一步調查雇主所願意提供薪資待遇，有6成雇主願意提供25～30K高於基本工資的薪水，另有2成雇主所開出的薪水高於30K，可見就業市場開始出現升溫的跡象。

(時報資訊)