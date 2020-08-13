It was 8-0...😳



Then, we circled the wagons 😎 pic.twitter.com/tjcvGyxKya — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 13, 2020

馬林魚與藍鳥之戰相當精彩，馬林魚前3局就攻下8分拉開比數，原本以為這樣就能奠定勝基，結果藍鳥展開大反攻，連6局都敲出全壘打，單場敲7轟，將比數從0比8落後追到11平，兩隊進入延長賽，最後馬林魚在突破僵局制攻下3分，最後才以14比11險勝。

馬林魚在一開局就灌進分數，首局安德森（Brian Anderson）敲出3分炮，藍鳥新秀先發皮爾遜 (Nate Pearson)3局上半遇上大亂流，壘上有2名跑者時連丟2保送失1分，緊急換下場由瓦格斯派克（Jacob Waguespack）接手，結果隊友發生失誤多送1分，總計此局出現3安打、3保送，馬林魚攻下5分大局。

馬林魚安德森首局敲出3分炮。（美聯社）

3局上結束馬林魚就取得8分領先，原以為勝券在握，不料藍鳥韌性十足，自3局下半開啟絕地大反攻，從3到8局，連續6局有全壘打，除了蕭（Travis Shaw）敲出雙響炮之外，赫南德茲(Teoscar Hernandez)、泰萊斯（Rowdy Tellez）、簡森（Danny Jansen）小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、畢薛特(Bo Bichette)都有全壘打演出，單場敲出7支全壘打，即使藍鳥試圖在5局上半再添3分拉開分差，不過仍被藍鳥追成11比11平手，進入延長賽。

昨日藍鳥在延長賽擊敗馬林魚，不過好運沒有持續下去，10局上半突破僵局制，馬林魚把握機會攻下3分，才終於以14比11險勝，結束這場精采絕倫的比賽。根據大聯盟官網報導，這場比賽讓藍鳥成為史上首支單場敲出18支安打、7轟，最後仍輸球的球隊。

其中藍鳥隊表現最亮眼的就屬畢薛特，不僅有全壘打演出，今日6打席全上壘，繳出5支5的超亮眼成績單，還有2次盜壘成功，打擊率上升到3成52，以22歲的年紀成為藍鳥隊史最年輕單場5安的球員。

馬林魚雖是大聯盟確診新冠肺炎人數最多的球隊，在客場比賽長征中有18名選手及2教練確診，但仍用殘缺的陣容打出8勝4敗、分區第一的戰績，接下來他們要回馬林魚球場迎接主場開幕戰，將與分區第2的勇士強碰頭。

(中時 )