美國民主黨總統參選人拜登的副手人選終於定案，由印非裔混血的加州參議員賀錦麗擔任搭檔競選，不過此消息一傳開就立即引來當前民調落後的總統川普猛烈砲轟，嗆她是「極左、騙子、刻薄、最糟糕、最沒禮貌的參議員」。不過共和黨內選舉策略人士認為，雖然川普火力全開但並未能找到焦點密集打擊，只是胡亂砲轟，正顯示川普競選陣營還沒找到要如何對付賀錦麗。

據美媒《國會山莊》報報導，在拜登宣布賀錦麗（Kamala Harris）為副手後的24小時，川普陣營不斷形容他是「對犯罪軟弱」，但又稱她在加州擔任檢察總長時根本是強勢的「超能幹探」；而賀錦麗在國會提名聽證會上修理川普提名的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），也讓川普對她記上一筆，嗆她是「骯髒齷齪」，並酸拜登選擇她感到「意外」，竟然選擇女性任副手，這對男性是「受辱」。

不過，據共和黨選舉策略專家科南特（Alex Conant）表示，川普在拜登一提名賀錦麗為副手後就火力全開，但這顯示了川普與其身旁助理們仍在苦思要如何批評她才會引起選民迴響。他進一步指出，不同於川普先前成功將與他競選的希拉蕊標籤為「騙子」，川普目前並未能將拜登貼上標籤，而他也無法對將賀錦麗加上明顯的合適標籤，也面臨同樣問題。

科南特說，雖然川普陣營將拜登與賀錦麗加上「慢喬」（slow Joe）和「假賀」（phony Kamala）的新綽號，但在許多議題上，明顯難以把賀錦麗拉下來。此外，川普也曾在賀錦麗於2011年以及2013年時贊助她競選加州檢察總長，連川普的女兒伊凡卡也同樣加入，讓川普今日要對賀錦麗的批評更顯得複雜。

(中時新聞網)