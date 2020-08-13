(翻攝自馬英九臉書)

最近政府全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。前總統馬英九13日在臉書表示，陸生來台就讀，一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑，蔡政府歧視性的做法，令人深感失望與憂心；他呼籲全國大學校長院長站出來，抗議這項不法、不當、不智之舉。

馬英九表示，1870年普法戰爭爆發，法國大敗，割讓亞爾薩斯與洛林兩省給普魯士（德國），兩國仇恨開始發酵。一次大戰德國戰敗，1919年巴黎和會，亞、洛兩省歸還法國。1940年二戰初期，這兩省又被德國奪去；1945年二戰結束後再回到法國手中。

戰後德法兩國政府有識之士都認為，歷史仇恨終需化解。1963年雙方簽署象徵友好和解的《愛麗舍條約》，成立德法青年組織，共同推動超大規模、歷時數十年、數百萬人參與的學生交流計畫。經過年輕世代數十年的深度交流，曾經是世仇的德法兩國，逐漸化解仇恨、走向合作，徹底改變雙方關係。如今德法兩國成為歐洲團結的核心與典範，為歐洲帶來長久的和平與繁榮。2017年剛當選法國總統的馬克宏，第一次出訪就是去德國看梅克爾總理。

馬英九說，如同德法兩國推動青年交流化解歷史仇恨，兩岸要建立永續的和平繁榮，也一定要從年輕一代開始。2011年他開放陸生來台就讀大學院校，到他卸任的2016年，來台陸生增加到4萬2千多人，成長達50倍，各大學都有陸生。儘管兩岸學生來自不同的社會，但有機會在青年時期交流互動，瞭解愈深、誤解就愈少，愈能建立友誼與共同價值，為兩岸永續和平奠定基礎。事實也證明，許多陸生來台後，不只對台灣留下良好印象，並觸發他們對於兩岸未來有更深刻務實的思考，這不是政府用任何宣傳能夠取得的成果。

馬英九說，陸生自2月9日被禁來台已超過二百天，蔡政府選擇性排除陸生返台就學，完全是政治考量。這種對待陸生的方式，既不公平，也讓兩岸敵意螺旋更加升高；大陸當局日前就決定，暫停今年的新陸生來台就讀。他呼籲兩岸當局，不要中斷兩岸青年交流的機會，讓新舊陸生都能夠來台。

馬英九提醒蔡英文總統，今年4月9日面對世界衛生組織秘書長公開指責台灣種族歧視的時候，她曾霸氣回應：「台灣向來反對任何形式的歧視」；8月10日接見美國衛生部長阿薩爾時更說，「政治因素不應該凌駕在健康人權之上」。希望蔡總統把同樣標準，用在陸生、陸配及陸配子女身上，拋開歧視，不要讓政治凌駕教育與人權。

(旺報 )