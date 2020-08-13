小鐘（鐘昀呈）出道多年和不少女星交往過，由於舊愛幾乎都結婚了，有了「倒數第二個男友」封號。48歲的他目前仍單身，日前在節目《小明星大跟班》的安排下，與林莎到新莊某汽車旅館過夜，兩人互動親密宛如情侶，全被攝影機錄下。

小鐘和林莎換好泳裝，雙雙在泳池泡水時，林莎先提議要幫忙按摩，只見她的纖細玉手在小鐘肩上游移，令男方不禁讚嘆按摩技術很好，還虧：「難怪妳可以紅這麼快！」林莎則誇小鐘身體好、肩膀軟，還好奇脫口問：「你是哪裡比較硬？」氣氛頓時尷尬幾秒，兩人才大笑帶過。

林莎還問「體力還OK嗎？」小鐘開黃腔：「可能沒有辦法像年輕的時候這麼地威猛，但是我覺得應該不會讓妳餓到。」這段話被棚內的來賓笑虧好下流，主持人吳宗憲忍不住大罵「王X蛋」！接著，小鐘表示知道圈內有人正在追求林莎，詢問到底是誰，如果不說就要嘴對嘴碰一下，林莎聽到此要求，搖頭驚呼：「不行啦！鐘哥，你會被罵！」小鐘則不以為意，笑說：「我無所謂，哈哈哈哈哈。」不過，他沒有繼續為難林莎，妥協用新娘抱帶女方離開泳池。

兩人回到房間，依照節目規定看SM性愛題材的《格雷的五十道陰影》，小鐘還拿抱枕遮住重要部位，不過他們並沒有把電影看完，改唱KTV緩和尷尬的氣氛。睡前，兩人在床上示範男女朋友常見的睡姿，小鐘還搞笑拿出保險套，結果林莎主動反過來抱著他睡，讓小鐘笑到超喘，直呼：「因為我好久沒有這樣子了！我忍不住！我開心！」

事實上，林莎在節目中直誇小鐘很溫暖，錄影過程中都會溝通好尺度和意願，不會發生不舒服的感覺，「所以我覺得他非常有禮貌」小鐘則為她獻唱《繼續手牽手》，互動相當曖昧，讓網友不禁留言：「小鐘哥除了年紀大一點，高富帥又會創作很浪漫，林莎認真考慮小鐘哥吧」、「林莎跟小鐘哥肯定是在一起了」。

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(中時新聞網)