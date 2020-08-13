美廉社原定今（13日）起至25日期間不限身分，可用259元預購每盒50入的南六醫用口罩，由於訂購完成後5日可至原門市取貨，每人最多可買5盒，今早7時開門營業前全台各地都有人排隊，有人半夜2、3點就去排，還用安全帽、斗笠卡位，甚至連洗髮精都出動，全台限量5萬盒8分鐘被掃光。

美廉社5萬盒口罩預購吸引民眾排隊，8分鐘被掃光。（美廉社提供）

不少網友上美廉社臉書粉絲專頁砲轟說一早就去排，結帳到第3個就沒貨超傻眼，還有人氣說「害了店員，也害了消費者」、「如果一個人可以買1盒，可以賣給5萬人，大可減少民眾抱怨！」

美廉社5萬盒口罩預購吸引民眾排隊，有人用安全帽、斗笠卡位，甚至連洗髮精都出動。（美廉社提供）

美廉社小編在臉書道歉表示「會認真檢討」、「會再努力進貨」，美廉社稍早也說「真的很抱歉讓排隊的民眾買不到，因為這次是全台5萬盒在門市營業就開放預購，數量實在有限，一人限購5盒，近期會持續跟廠商協調，ㄧ有餘綽量體就會酌情釋出」，並說美廉社目前也是政府口罩預購指定領取點，實名制預購持續進行中，民眾仍可上網訂購。

美廉社小編在臉書道歉表示「會認真檢討」、「會再努力進貨」。（翻攝自臉書）

(中時 )