24歲李姓大三學生因染有毒癮，在親友建議下，前往北市醫院開設的戒毒療程，不料在裡面認識一批新毒友，日前李與31歲鄭姓會計師到萬華某旅館開房間，兩人相約吸毒，過程中鄭因毒發情緒失控，大吵大鬧揚言輕生，李無奈只好報警，現場被發現0.4克未吸完的安非他命，兩人均被逮捕、法辦。

警方日前獲報，萬華某旅館內有人吵鬧滋事，到場時發現情緒不隱的鄭姓男子和李姓大學生，身上還有安非他命、海洛因的吸食殘渣，於是將兩人帶回訊問。

李表示自己因為染毒，報名參加醫院戒毒課程，但在裡面認識鄭姓男子，因為禁不起誘惑，兩人私下相約到旅館吸毒，辯稱毒品都鄭準備的，但鄭吸到一半突然發狂，吵著要自殺，他見狀況無法控制決定報警。

李另表示透過戒毒社團，反而認識一批新的毒友，甚至有小藥頭混在裡面，開發新的「客戶」，警方根據李的說詞，又循線在三重、中和等地，逮捕廖姓大四學生、張姓毒販及吳姓藥腳，全案依毒品罪移送法辦。

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(中時 )