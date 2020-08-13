侯怡君靈堂弔唁羅姊 迴盪歌曲《一場遊戲一場夢》 12:222020/08/13 中時 李映萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯怡君今神情哀傷到靈堂弔唁。（粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅霈穎靈堂今（13日）開放第6天，早上9點半資深藝人邱于庭、胡冠珍前來弔唁，約11點50分侯怡君身穿襯衫前來靈堂上香。她受訪表示上次見到羅姊已是多年前上節目的時候了，「人生無常，羅姊這一生很灑脫，這幾天我聽到一首歌，突然感觸很深」，認為人生好比歌曲《一場遊戲一場夢》，「妳一個來到這個人世間，最後走掉時還是一個人，最起碼羅姐受到很多人祝福，願妳做個快樂小天使」。 (中時 ) #靈堂 #遊戲 #人生 #侯怡君 #歌曲 也許您會感興趣 推薦閱讀 「整形皇后」顧婕赴羅霈穎靈堂 曝兩人醫美同醫師操刀 11:492020/08/12 娛樂 娛樂最勁爆》羅霈穎猝逝關鍵人 網酸妻吳鳳反擊 迪麗熱巴爆乳趴桌 羅妹妹遺照公布 10:482020/08/10 娛樂 包翠英曝羅姊撒100美金小費 紀寶如「不再遊戲人間」 16:082020/08/12 娛樂 張菲評羅霈穎「脾氣大但不記恨」 喊話與她口角「別放心上」 15:302020/08/10 娛樂 蔡閨曝羅霈穎生前暖舉 教打麻將動腦快「不怕被人欺負」 16:232020/08/11 娛樂 許維恩前度逝世 靈堂念謝羅姊伴度低潮 14:282020/08/09 娛樂 豬哥亮兒哀悼羅霈穎 願天上「和爸爸還有高凌風打麻將」 13:182020/08/10 娛樂 何篤霖爆羅姊玩很大 靈堂祝生日快樂 14:182020/08/12 娛樂 羅霈穎冥誕 靈堂開電音趴 04:102020/08/13 娛樂新聞 傳藝金曲獎入圍名單揭曉 曾仲影、曾永義獲特別獎 21:102020/08/11 生活 娛樂熱門新聞 女星昔真槍實彈「不戴套」拍三級片 多年後被爆變態內幕 - 娛樂 三級片男神爆「真槍實彈」演出 紅極一時無人敢嫁晚年落魄賣唱 - 娛樂 玉女紅星陳玉玫昔失婚爆輕生 曾情纏歐陽龍6年分手 - 娛樂 被問一周做幾次 性感女神截圖回應被讚爆 - 娛樂 鍾鎮濤嫁女兒掩面哭紅雙眼 真相曝光大反轉 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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