羅霈穎靈堂今（13日）開放第6天，早上9點半資深藝人邱于庭、胡冠珍前來弔唁，約11點50分侯怡君身穿襯衫前來靈堂上香。她受訪表示上次見到羅姊已是多年前上節目的時候了，「人生無常，羅姊這一生很灑脫，這幾天我聽到一首歌，突然感觸很深」，認為人生好比歌曲《一場遊戲一場夢》，「妳一個來到這個人世間，最後走掉時還是一個人，最起碼羅姐受到很多人祝福，願妳做個快樂小天使」。

(中時 )