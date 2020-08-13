新北市土城金城路、青雲路上午10時許出現自來水破管，水流溢出至馬路上，災害中心已於現場成立指揮所，但因為該處有板新自來水廠700mm管徑及土城自來水廠150mm管徑，目前無法確定破裂管徑，目前關閉4處止水閥，再行修復，受影響停水戶數約650戶。

土城區公所表示，現在已關閉停水閥，準備開挖了解是哪一條管線破裂，再交由由自來水公司來做修復，預計24小時內可搶修完畢；由於管線破裂位置在路旁，所以沒有封路，用路人仍可正常通行。

(中時 )