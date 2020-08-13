土城自來水管線破裂搶修中 650住戶停水 13:112020/08/13 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土城自來水管線破裂搶修中，650住戶停水。（新北市消防局提供／張睿廷傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城金城路、青雲路上午10時許出現自來水破管，水流溢出至馬路上，災害中心已於現場成立指揮所，但因為該處有板新自來水廠700mm管徑及土城自來水廠150mm管徑，目前無法確定破裂管徑，目前關閉4處止水閥，再行修復，受影響停水戶數約650戶。 土城區公所表示，現在已關閉停水閥，準備開挖了解是哪一條管線破裂，再交由由自來水公司來做修復，預計24小時內可搶修完畢；由於管線破裂位置在路旁，所以沒有封路，用路人仍可正常通行。 (中時 ) #自來水 #土城 #管線 #停水 #自來水廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 宴請阿札爾 賴清德盼台美合作打敗病毒 17:182020/08/11 政治 大龍國宅漏水 市府允2個月改善 04:102020/08/13 地方新聞 認大龍國宅施工瑕疵 黃珊珊允諾2個月內改善 16:292020/08/12 生活 地基遭淘空民宅半懸空中 公所強制住戶遷走 17:152020/08/11 社會 道路挖不停交通大打結 市中心8月底前禁挖違者開罰 16:572020/08/10 寶島 嘉市機要專員疑索賄 10多人送辦 04:102020/08/12 社會新聞 李眉蓁提「海水沖馬桶」 葉元之大讚：苦民所苦很負責很棒 10:232020/08/09 政治 汐止伯爵社區不斷漏水 換裝鑄鐵管改善漏水問題 17:292020/08/11 生活 改善龜山林口淹水問題 桃市推排水改善工程 19:552020/08/12 寶島 土城區域房價解析 17:192020/08/12 區域情報-新北 社會熱門新聞 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 楊麗花亡夫私生子是真的！官司定讞 法官認有親子關係 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 荒唐！豪放英語女教師喝茫「全裸大鬧寺廟」 坐欄杆瘋喊：乾杯 - 社會 地鐵公廁傳出5分鐘「嗯嗯啊啊聲」 網紅「放謎片測反應」GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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