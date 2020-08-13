大陸女星周韋彤是模特兒出身，曾拿下第六屆「中國模特之星大賽」冠軍，有雙134公分的修長美腿與豐滿E奶，外貌則是清甜脫俗，因此有「陸版林志玲」美稱，2010推出的性感寫真集《Cica loves YOU！》在台灣也大賣，只是出道多年的她，最近傳出顏值崩盤，遭狂酸「整成豬頭」。

周韋彤僅近日出席活動，37歲的她穿著純白百褶裙洋裝搭配海軍風小外套現身，卻被網友發現臉蛋浮腫變圓、體態比過去大了一號，直酸她整容整到顏值暴跌，「出道10年，換了10張臉」、「阿姨這年紀還出來賣萌嗎，回去歇著吧！」、「這些圖我都想不起來她(原本)長啥樣了」。

面對排山倒海的酸言，周韋彤硬起來反擊，逐一回嗆「整成豬頭也比你好看」、「我換不換臉跟你半毛錢關係」、「你看過還是你摸過？塌你妹塌，你家房子塌了我的胸也不會塌！」，至於其他組照片被說撞臉58歲演員蔡明「別折騰臉了，現在還不如蔡明」，周韋彤更是火力全開，回罵「我想折騰別人的臉，別人也不讓啊」，態度相當強硬。

(中時新聞網)