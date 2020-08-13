北埔鄉今年最重要的喜事之一、首屆「2020北埔膨風路跑活動」，將於11月14日上午6點於北埔綠世界生態農場舉行，競賽組別分別為半馬組21K、挑戰組12K、休閒組4K，活動路線從新竹北埔綠世界出發後將跑遍北埔鄉9個村莊，跑友可透過這次活動享受北埔之美，並飽覽經典的山城客家風光。

除了路線經典，活動三大亮點將讓跑友感受北埔鄉滿滿的人情味，第一個亮點是活動紀念品融合客家元素及北埔在地產業，團體報名達3名以上可提供客製化活動紀念衫，每位跑者的完賽禮包括北埔在地特產，完賽獎牌更有專業的藝術家打造全台唯一特製木燒獎牌，憑賽事號碼布還可當日暢遊綠世界生態農場。

第二個亮點，是賽事展現北埔地方創生精神，選拔在地賽事配速員，傳承運動良好習慣和服務熱忱，亦邀請北埔在地鄉親團體，以及北埔鄉的商家提供賽事補給品、補給站及加油團，平均每2到3公里安排一處補給站讓跑者充電，賽事補給品更支持北埔在地特色產品如膨風茶、月光餅、客家鹹豬肉等美食。

最後一個亮點，是主辦單位替跑者規劃豐富的賽事外，也透過台灣永續旅遊領導品牌「島內散步」結合地方社區與文史工作者、商圈業者等，一起設計出適合跑者與家人朋友們可以一起參加的體驗活動小旅行，期盼透過此項加值服務，讓來參加路跑活動的朋友們更加認識北埔，活動詳情請上Facebook臉書粉絲專頁「2020北埔膨風路跑」及「北埔鄉公所官網」搜尋。

(中時 )