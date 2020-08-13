偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，已邁入了倒數賽制，本週五（14日）來到第10集，製作單位邀請到今年入圍金曲獎最佳國語男歌手的J.Sheon，以及人氣男歌手周興哲，共同擔任飛行導師。
2人這次在《菱格世代DD52》節目裡，擔任了2集的飛行導師，被問到認為一個女團的標準是什麼時，周興哲表示一定要有團結性、舞蹈能力，還有長相，而J.Sheon則覺得默契是最重要的。
據悉周興哲的親哥哥，也就是同為創作歌手的周予天，他的緋聞女友董若彤，今年初也有參加節目的海選，董若彤為名媛錢德月的女兒，不過後來因為個人因素沒繼續參賽，讓節目組覺得相當可惜，畢竟外型亮眼的她，很適合往演藝圈發展，不過這也讓大家格外好奇，如果董若彤還有繼續參賽的話，飛行導師周興哲與她的互動會是怎樣。
這次的賽制，周興哲與J.Sheon 2位飛行導師，都做得非常稱職，也給了選手很高的評價，周興哲看完表演後說：「妳們可以來小巨蛋當我演唱會的舞者」，而J.Sheon也表示：「表演讓人耳目一新，我會有意願幫妳們做音樂」！
(中時 )
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