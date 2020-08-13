勞工局長吳威志親自體驗操作，致力協助視障按摩者走入庇護工場，創造更多不同的發想。（實習記者蔡宇宣攝）

為協助優良視障按摩據點升級轉型，台中市政府勞工局舉辦2梯次「視障按摩據點參訪交流」，13日勞工局長吳威志、三大協會理事長、啟明學校組長等，參訪「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」，安排視障按摩據點與異業標竿企業交流分享，經身心障礙員工導覽鞋業文化，化身小匠師製作真皮飾品；參訪的視障按摩者，透過實地互動交流、觀摩的機會，獲得企業經營實務經驗，帶動視障按摩服務升級。

吳威志表示，今天是一個新型態的嘗試，在盧秀燕市長推動的「2020台中購物節」下，必須要讓好的商店有所發展，透過不同領域的勞工共同交流，可以學習一些平常不會注意的問題，進一步對工作產生新的想法。

吳威志說，今天是個優良商店結合，包含庇護工場小朋友做導覽，他們所做的玩具或皮類製品都非常棒，因此展現給市民，讓消費者可以到庇護工場購物。而視障按摩師藉由這樣的交流，提升市場競爭力，創造更多不同的發想。

吳威志強調，視障按摩店將近80家參與「2020台中購物節」，該店在技術上都相當優秀，不僅如此，更接受台中市政府勞工局的輔導，從設備、清潔、管理、行銷都有一套方式。因此，可以幫助市民紓解身心壓力，視障按摩者走入庇護工場透過兩者間的交流與砥礪，這份努力工作的心是能讓市民看到。

(中時 )